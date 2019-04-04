أعلنت مصادر لـ"RT"، أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر، بصدد إصدار بيان رباعي للاتحاد البرلماني الدولي يتهم قطر بدعم الإرهاب والتطرف.

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وأشارت مصادر بالخارجية المصرية، إلى أن البيان يتضمن التنديد بتدخل الدوحة في شؤون الدول الأخرى، ويؤكد على مقاطعة الدول الأربع لاجتماعات الاتحاد حال انعقادها في قطر، والاعتراض على استضافة قطر لأعمال الجمعية العمومية للاتحاد.

وبدأت الأزمة الدبلوماسية بين الدول الأربع مع قطر في 5 يونيو 2017، حيث قررت كل من السعودية، والبحرين، والإمارات العربية المتحدة، ومصر، قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، وتبعتها مجموعة من الدول المؤيدة للدول الأربع.

المصدر: RT