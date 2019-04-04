 
مباشر
عاجل
المسماري: العمليات العسكرية الفعلية بدأت وحفتر يتابع التطورات بنفسه

مصادر لـRT: بيان رباعي يتهم قطر بالإرهاب ومقاطعة اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي حال انعقاده بالدوحة

أخبار العالم العربي

مصادر لـRT: بيان رباعي يتهم قطر بالإرهاب ومقاطعة اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي حال انعقاده بالدوحة
دول المقاطعة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lodk

أعلنت مصادر لـ"RT"، أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر، بصدد إصدار بيان رباعي للاتحاد البرلماني الدولي يتهم قطر بدعم الإرهاب والتطرف.

إقرأ المزيد
قاعدة العديد - قطر
الدوحة ساخرة من مطلب للمقاطعين: هل يمكن أن يجتمع الضدان على أرض قطر؟

وأشارت مصادر بالخارجية المصرية، إلى أن البيان يتضمن التنديد بتدخل الدوحة في شؤون الدول الأخرى، ويؤكد على مقاطعة الدول الأربع لاجتماعات الاتحاد حال انعقادها في قطر، والاعتراض على استضافة قطر لأعمال الجمعية العمومية للاتحاد.

وبدأت الأزمة الدبلوماسية بين الدول الأربع مع قطر في 5 يونيو 2017، حيث قررت كل من السعودية، والبحرين، والإمارات العربية المتحدة، ومصر، قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، وتبعتها مجموعة من الدول المؤيدة للدول الأربع.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

 طالب بعزل بوتفليقة ونفى أن تكون له طموحات سياسية.. من هو أحمد قايد صالح؟