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الدوحة ساخرة من مطلب للمقاطعين: هل يمكن أن يجتمع الضدان على أرض قطر؟

أخبار العالم العربي

الدوحة ساخرة من مطلب للمقاطعين: هل يمكن أن يجتمع الضدان على أرض قطر؟
AFP
قاعدة العديد - قطر
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سخرت المتحدثة باسم الخارجية القطرية من مطالبة دول المقاطعة بطرد أعضاء الحرس الثوري الإيراني من قطر، متسائلة: هل يمكن أن تجتمع قاعدة العديد الأمريكية والحرس الثوري الإيراني؟

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ووصفت في حديث لصحيفة "نيويورك تايمز" الادعاء بوجود الحرس الثوري الإيراني في قطر بأنه باطل، وقالت: "تخيلوا من فضلكم، وجود قاعدة العديد العسكرية والحرس الثوري... هل هذا ممكن؟".

وأكدت المتحدثة أن الدوحة تقيم علاقات مع إيران، وأن بلادها تعتمد على طهران في استيراد المواد الغذائية للتخفيف من الحصار المفروض عليها.

ولفتت الصحيفة إلى أن قطر تشترك مع إيران في ملكية حقل بارس الجنوبي للغاز الطبيعي الواقع وسط مياه الخليج، مشيرة إلى أن العديد من حلفاء الولايات المتحدة بمن فيهم اليابان والهند وبريطانيا يعتمدون على الغاز من هذا الحقل، وأضافت أن الإمارات ذاتها وعلى الرغم من الأزمة الخليجية، تشتري كميات كبيرة من الطاقة من قطر.

المصدر: washingtontimes

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