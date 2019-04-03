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الدوحة عن مقتل خاشقجي: لهذا السبب أخذنا المقعد الخلفي في القضية!

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الدوحة عن مقتل خاشقجي: لهذا السبب أخذنا المقعد الخلفي في القضية!
Lolwah Al-Khater - twitter
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تطرقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر، إلى قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول، مشيرة إلى أن الدوحة التزمت الصمت حيالها.

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وقالت المتحدثة باسم الدبلوماسية القطرية في حوار أجرته معها مؤخرا صحيفة "واشنطن تايمز"، إن بلادها أمسكت لسانها العام الماضي عن تلك القضية، حتى لا يتفاقم التوتر في المنطقة.

ولفتت السيدة الخاطر إلى أن الدوحة التزمت بهذا النهج حتى حين تصاعدت المزاعم الدولية بشأن تورط العائلة المالكة، مضيفة أن بلادها كان بإمكانها تسييس القضية، وكان يمكن أن تلعب بها بسهولة.

وتابعت المتحدثة القطرية قائلة إنه بدلا من ذلك "أخذنا المقعد الخلفي، لمجرد أنه كان الشيء الصحيح الذي كان يتوجب علينا عمله".

المصدر: washingtontimes


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