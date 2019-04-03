ترامب: مصدوم لـ"ارتباط معلقين بارزين في CNN بقطر"

أعرب دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكي عن صدمته لما كشفه تقرير صحفي عن ارتباط بعض المحللين العاملين في شبكة "سي إن إن" بالحكومة والمؤسسات القطرية.

وكتب ترامب الابن عبر تويتر أمس الثلاثاء: "مصدوم بسماع ذلك"، وأرفق كلامه بعنوان مقال نشره أمس موقع مجلة "كونسيرفيتف ريفيو" مفاده: "عدد من محللي شؤون الأمن القومي في قناة CNN الإخبارية على علاقة غير معلنة مع نظام قطر القمعي".

Shocked to hear this🙄

Many of CNN's national security analysts have undisclosed ties to oppressive Qatari regime - Conservative Review https://t.co/BqNn7U7u5k — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 2 апреля 2019 г.

وذكر التقرير أن عددا من خبراء الأمن القومي الذين يعملون في قناة CNN ويظهرون على شاشاتها كل ليلة لهم روابط مباشرة مع دولة قطر، ويفضلون عدم الإفشاء عنها.

واتهم التقرير 4 من المعلقين، اثنان منهم موظفان متفرغان في الشبكة، بترويج الأجندات القطرية لدى تغطيتهم الملفات المتعلقة بشؤون إسرائيل والسعودية والإمارات.

وذكر التقرير أسماء علي صفيان، المدير التنفيذي في أكاديمية قطر الدولية للدراسات الأمنية والذي يقيم حسب صحيفة "وول ستريت جورنال" علاقة شخصية مع كبار قادة قطر، ومهدي حسن المقدم في "الجزيرة"، وجولييت كايم محللة الأمن القومي والعضو في مجلس إدارة المركز الدولي للأمن الرياضي (ICSS)، الذي يوصف بأنه واجهة لمجموعة خاضعة لسيطرة قطرية، وبيتر بيرغن محلل الأمن القومي أيضا، الذي لا تربطه بقطر روابط مؤسسية لكنه يقوم بزيارات كثيرة إلى الدوحة ويتعاون بشكل نشط مع المؤسسات القطرية.

إقرأ المزيد

تجدر الإشارة إلى أن شبكة CNN من أشد منتقدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسياساته الداخلية والخارجية ويعتبرها ترامب، أحد أقطاب ظاهرة ما صار يعرف بـ"الأخبار الكاذبة".

المصدر: تويتر + Conservative Review