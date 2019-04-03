"أطباء بلا حدود" تعلق عمل مستشفى تابع لها في عدن

أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" تعليق العمل في المستشفى التابع لها في مدينة عدن جنوبي اليمن بعد خطف مريض من المستشفى وقتله.

وكتبت منظمة "أطباء بلا حدود" في حسابها على "تويتر"، الأربعاء: "نحن قلقون من تدهور الوضع الأمني في عدن وعواقبه على أنشطتنا الطبية، وعلى المرضى والموظفين جراء هذه الحوادث".

2/2 "نحن قلقون من تدهور الوضع الأمني في #عدن وعواقبه على أنشطتنا الطبية ، لكل من المرضى والموظفين الذين تتعرض حياتهم للخطر من جراء هذه الحوادث" حسن بوسينين ، رئيس بعثة #أطباء_بلا_حدود في #اليمن — MSF Yemen (@msf_yemen) April 3, 2019

وأشارت المنظمة إلى أن المريض اختطف من المستشفى يوم الـ 2 أبريل الجاري، ثم عثر عليه ميتا.

ولم تكشف المنظمة مزيدا من التفاصيل عن الحادث أو عن هوية المريض الذي قتل أو طريقة اختطافه.

المصدر: RT