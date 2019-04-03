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"أطباء بلا حدود" تعلق عمل مستشفى تابع لها في عدن

أخبار العالم العربي

Twitter @msf_yemen
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أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" تعليق العمل في المستشفى التابع لها في مدينة عدن جنوبي اليمن بعد خطف مريض من المستشفى وقتله.

وكتبت منظمة "أطباء بلا حدود" في حسابها على "تويتر"، الأربعاء: "نحن قلقون من تدهور الوضع الأمني في عدن وعواقبه على أنشطتنا الطبية، وعلى المرضى والموظفين جراء هذه الحوادث".

وأشارت المنظمة إلى أن المريض اختطف من المستشفى يوم الـ 2 أبريل الجاري، ثم عثر عليه ميتا.

ولم تكشف المنظمة مزيدا من التفاصيل عن الحادث أو عن هوية المريض الذي قتل أو طريقة اختطافه.

المصدر: RT

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