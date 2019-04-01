اعتبرت الخارجية الإيرانية أنه رغم استثناءات قليلة، فقد كان "التوجه والأجواء العامة" للقمة العربية الأخيرة التي انعقدت في تونس أكثر إيجابية من اجتماعاتها السابقة.

وفي معرض تعليقه على البيان الختامي للقمة العربية في تونس، أكد المتحدث باسم الخارجية بهرام قاسمي أن إيران ترصد وبدقة كافة المستجدات على صعيد هذه القمة، وذلك "لأننا نعيش إلى جانب الكثير من الدول الأعضاء في هذه الرابطة في منطقة ساخنة من العالم ولدينا حدود مشتركة مع بعضنا البعض، وبوصفنا أمة إسلامية واحدة لدينا هواجس ومصالح مشتركة في ما يخص الكثير من قضايا العالم الإسلامي".

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وتابع قاسمي أنه "رغم الكلمات التي أدلى بها عدد قليل من أعضاء الجامعة العربية التي أبدوا خلالها للأسف إصرارا عديم الجدوى على نهجهم غير البناء وغير الصائب في العداء ضد إيران ووجهوا لها تهما لا أساس لها من الصحة، تقيم إيران التوجه والأجواء العامة للقمة العربية الأخيرة، بأنها كانت أكثر إيجابية بالمقارنة مع الاجتماعات السابقة".

وعزا المتحدث الإيراني ذلك إلى "الاستضافة والإدارة الحكيمة والبناءة لهذا الاجتماع من قبل المسؤولين التونسيين".

وخلال الدورة الـ30 للقمة العربية التي عقدت أمس الأحد في تونس، اتهم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إيران بانتهاج "سياسات عدوانية" تنتهك المعاهدات الدولية، كما قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيظ إن "التدخلات من إيران وتركيا" أدت لتفاقم الأزمات العربية.

المصدر: "إرنا"