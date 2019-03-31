نشرت الخارجية القطرية ملخصا من 8 نقاط يسجل أهم ما قالت إنها مواقف الشيخ تميم بن حمد آل ثاني من القضايا العربية، وذلك قبيل ساعات من انطلاق القمة العربية بتونس.

وجاء في الملخص النقاط التالية:

الخارجية القطرية

وشكلت مشاركة أمير قطر مفاجأة لكثير من المراقبين، وخاصة بعد تأكيد مشاركة أبرز قطبين في المقاطعة، وهما السعودية ومصر.

وتشهد تونس العاصمة اجتماعات الدورة 30 للجامعة العربية، وعلى أجندتها ملفات ساخنة بدءا من مستجدات قضيتي الجولان وفلسطين، مرورا بأزمات ليبيا وسوريا واليمن والسودان، وصولا إلى تحديات العلاقات مع أبرز اللاعبين الإقليميين ومكافحة الإرهاب ودفع التنمية في الدول العربية.

المصدر: الخارجية القطرية + وكالات