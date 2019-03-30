بالصور.. 30 سفيرا يزورون قصر عابدين الأثري في مصر

نظمت الحكومة المصرية رحلة لـ 30 سفيرا إلى قصر عابدين الأثري اليوم السبت، وذلك في إطار سياسة الدولة الرامية إلى إبراز المعالم الأثرية والتاريخية في البلاد.

ومن بين السفراء المدعوين سفير ألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، والاتحاد الأوروبي، والكاميرون، وبلجيكا، وبيلاروسيا، ومالطا، وهولندا، والسويد، والبرازيل، والمكسيك، والأرجنتين، والمجر، وأرمينيا، وقبرص، وكوريا الجنوبية.

ورافق الزائرين كل من وزير الآثار المصري، خالد العناني، ووزير الاتصالات عمرو طلعت ووزير قطاع الأعمال هشام توفيق.

وأعرب السفراء خلال جولتهم داخل غرف وقاعات القصر عن إعجابهم وانبهارهم بما شاهدوه من عظمة وإبداع القصر وطرازه المعماري الفريد ودقة تصميماته وديكوراته الداخلية، مشيدين بالحالة الفنية التي ظهر بها القصر الذي أنشأ منذ أكثر من 150 عاما.

ويعد قصر عابدين أحد القصور الرئاسية في مصر والمعروف باسم جوهرة القرن التاسع عشر، وهو من الأحداث التي ساهمت في قيام مصر كدولة مستقلة حيث استخدم مقرا للحكم منذ إنشائه عام 1863 وحتى عام 1952.

وصمم القصر على الطراز النيو كلاسيكي الفرنسي بواسطة مهندسين ومعماريين وفنانين من عدة دول بإشراف المهندس الفرنسي ليون روسو.

وتأتي هذه الزيارة ضمن مبادرة الحكومة المصرية لتنظيم سلسلة زيارات للعديد من المواقع الاثرية في مصر لشركائها من سفراء الدول العربية والأجنبية، شملت مواقع أثرية في جنوب سيناء والوادي الجديد والأقصر وأبو سمبل والإسكندرية.

المصدر: RT