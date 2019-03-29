مولد الرسول يؤخر ولادة رئيس جديد في تونس

قررت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، إرجاء الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة حتى 17 نوفمبر المقبل، بفارق أسبوع عن الموعد المقرر سابقا، لتزامنه مع عيد المولد النبوي.

وقد كان موعد الجولة الأولى من الاقتراع محددا في 10 نوفمبر، لكن العديد من الأحزاب والجمعيات طالبت بتغييره، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وقالت المتحدثة باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حسنة بن سليمان، عقب اجتماع لمجلس الهيئة إنه "تقرّر تعديل روزنامة الانتخابات الرئاسية بتحديد يوم 17 نوفمبر 2019 موعدا للاقتراع"، مضيفة أن الهدف من ذلك خصوصا هو تأمين مشاركة جيدة في الاقتراع.

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وعلى غرار ما حصل في 2014 عندما أصبح الباجي قائد السبسي أول رئيس منتخب ديمقراطيا في اقتراع مباشر من الشعب، سينظم الاقتراع الرئاسي بعد أسابيع من الانتخابات التشريعية المقرّرة في 6 أكتوبر 2019.

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وفي حال الاضطرار لتنظيم جولة ثانية للاقتراع الرئاسي، فسيتم ذلك خلال أسبوعين من صدور نتائج الجولة الأولى.

ويفتح التسجيل في لوائح الناخبين بين 10 أبريل و22 مايو، بهدف إقناع ثلاثة ملايين ناخب جديد، بينهم الكثير من الشباب، بالتسجيل ليضافوا إلى 5.7 ملايين ناخب مسجل.

المصدر: أ ف ب