رسميا.. الانتخابات التشريعية في تونس يوم 6 أكتوبر والرئاسية في 10 نوفمبر 2019

أعلن رئيس هيئة الانتخابات في تونس نبيل بفون خلال مؤتمر صحفي الأربعاء عن الروزنامة النهائية للانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019.

وقال رئيس الهيئة إن الانتخابات التشريعية ستكون يوم 6 أكتوبر والانتخابات الرئاسية يوم 10 نوفمبر 2019.

وأوضح بفون أن الانتخابات التشريعية داخل الجمهورية ستكون يوم الأحد 6 أكتوبر 2019، فيما ستنظم أيام الجمعة 4 والسبت 5 والأحد 6 أكتوبر بالنسبة للتونسيين المقيمين في الخارج.

وأما الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية، فستنظم يوم 10 نوفمبر 2019 داخل الجمهورية، وتنظم أيام 8 و9 و10 نوفمبر للتونسيين المقيمين بالخارج.

وفي حال لم يحصل أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة من الأصوات المصرح بها في الجولة الأولى سيتم تنظيم دورة ثانية خلال الأسبوعين التاليين للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى، ويضبط موعدها بقرار يصدر عن الهيئة فور الإعلان عن النتائج.

المصدر: هيئة الانتخابات في تونس