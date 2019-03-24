انتخابات الرئاسة في تونس ستتزامن مع عطلة المولد النبوي

أكد رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تونس، نبيل بفون، أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في موعدها المقرر يوم العاشر من نوفمبر المقبل، مشددا على أن تغيير الموعد أمر غير مطروح للنقاش.

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وقال بفون، في تصريح لوكالة "تونس إفريقيا" للأنباء، أمس السبت، إن الهيئة "ستعمل جاهدة على إجراء الانتخابات في أجواء طيبة رغم تزامنها مع احتفالات المولد النبوي الشريف بمدينة القيروان والتي تشهد بالمناسبة توافد عديد الزوار وحركية كبيرة".

وأوضح أن: "هذا الموعد نهائي وغير مطروح تأخيره أو تقديمه، وتم ضبطه وفق المواعيد الدستورية، كما أنه يأخذ بعين الاعتبار المسائل الميدانية".

وتابع بفون قائلا إن الهيئة "ستتعامل مع المستجدات القادمة في حينها، إذ تعكف على إيجاد حلول عملية من الناحية التنظيمية لإجراء الانتخابات الرئاسية التي تتزامن مع احتفالات المولد، بالعمل على إنجاح الموعدين وتوفير كل الظروف لهما".

وفي وقت سابق، طالبت أحزاب وجمعيات مدنية تونسية الهيئة بتغيير موعد الانتخابات الرئاسية لتزامنها مع احتفالات المولد النبوي.

المصدر: وكالة تونس إفريقيا