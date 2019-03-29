الأمم المتحدة: تونس تعتقل موظفا أمميا رغم حصانته

أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، أن تونس اعتقلت مسؤولا في المنظمة يشارك في مراقبة الحظر الدولي للأسلحة المفروض على ليبيا، رغم تمتعه بالحصانة الدبلوماسية.

وقال فرحان حق، إن "المنصف قرطاس، وهو تونسي وعضو في لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة مكلفة بمراقبة حظر الأسلحة الذي فرض على ليبيا في عام 2011، اعتقل بعد وصوله إلى مطار العاصمة التونسية الثلاثاء".

وأضاف: "نتواصل مع السلطات التونسية لمعرفة أسباب اعتقاله وظروف احتجازه".

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية التونسية، في بيان، أن "شخصين يحملان الجنسية التونسية، لم تحدد هويتهما، اعتقلا الثلاثاء للاشتباه في تخابرهما مع أطراف أجنبية".

وأضافت أنها "صادرت وثائق سرية تمس الأمن الوطني"، وأن التحقيقات جارية، ولم يتضح ما إذا كان قرطاس أحد هذين المعتقلين.

المصدر: رويترز