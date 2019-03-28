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المجلس الدستوري الجزائري ينفي انعقاده للبت في أهلية بوتفليقة

أخبار العالم العربي

المجلس الدستوري الجزائري ينفي انعقاده للبت في أهلية بوتفليقة
Reuters
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة
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نفى المجلس الدستوري الجزائري عقد أي اجتماع لتأكيد أهلية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للحكم من عدمها.

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الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ورئيس الأركان أحمد قايد صالح
الفريق صالح: الجيش يعرف كيف يغلب مصلحة الوطن على كافة المصالح الأخرى في الوقت المناسب

وقالت الإذاعة الرسمية الجزائرية صباح اليوم الخميس، إن المجلس لم يجتمع حتى الآن للبت في مصير تطبيق المادة 102 من الدستور، حول الحالة الصحية لبوتفليقة.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، طالب قائد الجيش الجزائري أحمد قايد صالح بإعلان منصب رئيس الجمهورية شاغرا، عقب احتجاجات استمرت أسابيع مطالبة بتنحي بوتفليقة.

وأكد صالح على أن الجيش يعرف في الوقت المناسب، كيف يغلّب مصلحة الوطن على كافة المصالح الأخرى.

المصدر: RT

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