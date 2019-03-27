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الفريق صالح: الجيش يعرف كيف يغلب مصلحة الوطن على كافة المصالح الأخرى في الوقت المناسب

أخبار العالم العربي

الفريق صالح: الجيش يعرف كيف يغلب مصلحة الوطن على كافة المصالح الأخرى في الوقت المناسب
Reuters / Ramzi Boudina
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ورئيس الأركان أحمد قايد صالح
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أكد نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، الأربعاء، أن الجيش يعرف في الوقت المناسب، كيف يغلّب مصلحة الوطن على كافة المصالح الأخرى.

وقال صالح، خلال اليوم الثاني من زيارته إلى الناحية العسكرية الرابعة بورقلة، "قلت هذا الوطن سيعرف كيف يجتاز هذه المحن والأزمات، وإن الجيش الوطني الشعبي هو من هذه الطينة، ومن هذا المعدن الأصيل، الذي يعرف في الوقت المناسب كيف يغلّب مصلحة الوطن على كافة المصالح الأخرى، وهل هناك مصلحة أعلى من مصلحة الوطن".

وصرح رئيس أركان القوات الجزائرية بأنه لا خوف على الجزائر في ظل وعي الشعب وفي ظل وجود الجيش.

وتابع صالح قائلا: "لا خوف على حاضر الجزائر وعلى مستقبلها في ظل هذا الشعب الواعي والمدرك للمصلحة العليا لوطنه"، مضيفا "ولا خوف على الجزائر وعلى مستقبلها في ظل هذا الجيش الوطني الشعبي، الذي يتنفس هواء وطنه ويخفق قلبه لكل ذرة من ترابه المبارك".

وجاء تصريح نائب وزير الدفاع الجزائري بعد يوم من مطالبته بضرورة تفعيل المادة 102 من الدستور القاضية بإعلان شغور منصب الرئاسة.

المصدر: موقع "النهار" الجزائري

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