قبيل القمة العربية.. الملك سلمان إلى تونس بدعوة من السبسي

يتوجه العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز غدا الخميس إلى تونس بزيارة دولة تستغرق يومين تلبية لدعوة من الرئيس الباجي قائد السبسي.

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وأكدت الرئاسية التونسية في بيان أصدرته اليوم الأربعاء أن الملك السعودي سيزور البلاد على رأس "وفد هام من الأمراء والوزراء وكبار المسؤولين"، مشيرة إلى أن الزيارة تأتي "في إطار تمتين العلاقات التاريخية المتميزة القائمة بين تونس والمملكة العربية السعودية الشقيقة ورغبة البلدين المشتركة في تعزيزها وتنميتها في كافة المجالات بما يعود بالخير والفائدة على الشعبين الشقيقين".

ولفتت الرئاسة التونسية إلى أن العلاقات الثنائية بين الدولتين شهدت زخما كبيرا منذ زيارة السبسي إلى الرياض في ديسمبر 2015، وتلتها زيارات مهمة أخرى أبرزها زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى تونس في نوفمبر الماضي.

وجاءت هذه الزيارة قبيل قمة جامعة الدول العربية التي ستنطلق أعمالها في تونس الأحد القادم.

المصدر: RT