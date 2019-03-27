قمة تونس.. سوريا غائبة والتطورات في الجزائر غير مطروحة

قال المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية وسفير تونس لدى القاهرة نجيب منيف، إن اجتماع المندوبين الدائمين الأربعاء سيرفع نتائج أعماله إلى اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة.

وأفاد نجيب منيف بأن التطورات الأخيرة في الجزائر ليست مطروحة على جدول أعمال هذا الاجتماع، مشيرا إلى تغيب سوريا عن جلسة يوم الأربعاء باعتبار عضويتها ما زالت معلقة في الجامعة.

وستتسلم تونس اليوم رئاسة مجلس الجامعة على مستوى المندوبين من المملكة العربية السعودية.

وبحسب منيف، يتضمن برنامج اجتماع المندوبين الدائمين عقد هيئة لمتابعة القرارات والالتزامات ما بين القمتين منذ قمة الظهران في السعودية إلى قمة تونس.

كما يتضمن جدول الأعمال جملة من القضايا الهامة، من بينها تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية بين دورتي القمة المذكورتين، إضافة إلى قضايا أساسية في العمل العربي المشترك تتصدرها القضية الفلسطينية ودعم صمود وكفاح الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه المشروعة في إقامة دولة مستقلة كاملة السيادة عاصمتها القدس الشرقية، إلى جانب الأوضاع في المنطقة العربية على غرارالوضع في اليمن وليبيا.

وفيما يتعلق بمبادرة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي بخصوص ليبيا، ذكر المتحدث أنها أصبحت مبادرة ثلاثية مع كل من مصر والجزائر.

المصدر: موقع "شمس أ ف أم"