وصل إلى مرفأ طرطوس السوري 2000 طن من سلعة البطاطا من مصر، وذلك من أصل خمسة آلاف طن، تم التعاقد عليها عن طريق المؤسسة السورية للتجارة.

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ويهدف التعاقد وفقا لجريدة "الوطن" السورية، لتوفير البطاطا في جميع صالات ومنافذ بيع المؤسسة في المحافظات، للحد من عملية ارتفاع أسعارها والتصدي لاحتكارها من البعض.

وقال مدير عام المؤسسة السورية للتجارة أحمد نجم لـ"الوطن" إن 3 آلاف طن المتبقية ستكون في الأسواق خلال يومين كحد أقصى، مشيرا إلى أنه يتم حاليا تفريغ كميات البطاطا التي وصلت المرفأ ليصار إلى طرحها في صالات المؤسسة.

ولفت نجم إلى أن الكمية المتعاقد عليها تكفي لأكثر من 15 يوما، منوها بطرح الكميات في 1500 صالة تابعة للسورية للتجارة في المحافظات، بسعر 330 ليرة، بل وأقل من ذلك.

وتعتبر هذه الدفعة الثانية من شحنة البطاطا المتفق عليها بين الحكومة السورية والحكومة المصرية، حيث تم استقبال الدفعة الأولى شهر فبراير الماضي.

المصدر: الوطن