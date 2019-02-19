قفزة في صادرات مصر إلى سوريا

ارتفعت صادرات مصر إلى سوريا في الفترة من يناير حتى نوفمبر 2018 بنحو 83 مليون دولار إلى 299.1 مليون دولار، مقابل 216.1 مليون دولار سجلتها خلال الفترة المماثلة من 2017.

وأفاد الجهاز المركزي للإحصاء المصري، بأن صادرات مصر إلى سوريا جاءت في المرتبة الثانية بعد الأردن من بين 9 دول عربية، وبلغ إجمالي ما صدرته مصر إلى هذه الدول 3.655 مليار دولار خلال فترة 11 شهرا من العام الماضي.

وزادت صادرات مصر إلى الدول التسع خلال الفترة المذكورة بنحو 1.1 مليار دولار، بعد أن سجلت في الفترة المماثلة من 2017 ما يعادل 2.548 مليار دولار.

وحققت مصر فائضا تجاريا مع سوريا خلال أول 11 شهرا من 2018 بقيمة 220 مليون دولار، أي أن حجم الصادرات المصرية زاد على حجم الواردات السورية خلال تلك الفترة.

وتستورد سوريا عدة منتجات مصرية أبرزها السكر الأبيض المكرر والأرز، والسيراميك، والمنتجات المسطحة من الحديد ودقيق القمح والمنتجات الورقية، وبعض المنتجات الزراعية مثل البطاطا.

وشهدت العلاقات التجارية بين مصر وسوريا تحسنا ملحوظا بين عامي 2015 و2018 بعد فترة من الركود التجاري بين البلدين.

المصدر: "اليوم السابع"