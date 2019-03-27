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وزير خارجية لبنان بعد لقائه بوتين: الحديث معه أساسه تاريخ غني وأفقه مستقبل واعد

أخبار العالم العربي

وزير خارجية لبنان بعد لقائه بوتين: الحديث معه أساسه تاريخ غني وأفقه مستقبل واعد
Sputnik Alexei Druzhinin
بوتين وعون، في الكرملين بموسكو، 26 مارس 2019
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عبر وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، عن غبطته بلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين أمس، واعتبر أن الحديث معه أساسه تاريخ غني وأفقه مستقبل واعد.

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والتقى باسيل الذي كان في عداد الوفد الذي رافق الرئيس اللبناني، ميشال عون، في أول زيارة رسمية له إلى موسكو، الرئيس بوتين في الكرملين، وبحث معه طائفة واسعة من القضايا، على رأسها الأوضاع في الشرق الأوسط، ومكافحة الإرهاب، وعودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم.

ونشر باسيل الذي يرأس التيار "الوطني الحر" صورة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر حسابه على "تويتر" معلقا: "مع الرئيس بوتين يكون الحديث عميقا واستراتيجيا من المشرق إلى العالم، من التنوع إلى مقاومة الإرهاب، من القدس إلى الجولان، من النفط إلى الغاز، من السياحة إلى الزراعة... أساسه تاريخ غني وأفقه مستقبل واعد".

المصدر: RT

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