عون يصل إلى موسكو في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس بوتين

وصل الرئيس اللبناني، ميشال عون، الاثنين، على رأس وفد رفيع إلى موسكو في زيارة رسمية تستغرق يومين يلتقي خلالها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وأوضحت الرئاسة اللبنانية أن عون وصل عند الساعة الثانية بعد الظهر إلى مطار فنوكوفو، حيث كان في استقباله المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، ومدير مراسم الدولة في وزارة الخارجية، إيغير باغداشوف، والسفير الروسي في لبنان، ألكسندر زاسبيكين.

ويضم الوفد الرسمي المرافق لعون وزير الخارجية والمغتربين، جبران باسيل، والمستشارة الرئيسية، ميراي عون الهاشم.



ومن المقرر أن يستقبل الرئيس عون في مقر إقامته في وقت لاحق بعد ظهر اليوم، مجموعة من رجال الأعمال الروس، ومن بعدها رئيس قسم العلاقات الخارجية في بطريركية موسكو المتروبوليت هيلاريون، والمطران نيفون صيقلي، بالإضافة إلى اجتماع مساء الاثنين مع أبناء الجالية اللبنانية في روسيا.

ومن المتوقع أن يلتقي عون الرئيس الروسي غدا الثلاثاء لمناقشة موضوع تطوير العلاقات بين البلدين في المجالين الاقتصادي التجاري والإنساني، بالإضافة إلى تبادل الآراء حول القضايا الملحة في منطقة الشرق الأوسط، حسب الكرملين.

وفي حديث لوكالة "سبوتنيك"، قال عون سابقا إن "هناك مواضيع متعددة سيتم البحث فيها، من بينها بالطبع، ما يخص الشرق الأوسط، والأحداث الجارية فيه، وتداعيات الحروب الجارية في المنطقة، وما نتحمله من نتائج في هذا المجال".

وأوضح عون: "هناك موضوع يهم الرئيس بوتين شخصيا، وهو موضوع المسيحيين في الشرق الأوسط، وقضية النازحين، وهنا تبرز المبادرة الروسية بشأن إعادتهم إلى بلادهم، وروسيا تؤيد موقفنا في هذا الاتجاه من البداية، بالإضافة إلى تقوية العلاقات الاقتصادية بين روسيا ولبنان، وكذلك العلاقات الثقافية الحضارية بين شعوب البلدين، والتي يجب أن تتطور، بوجود مراكز ثقافية، ومدارس لغة، وحركة بشرية، نسميها السياحة".

المصدر: RT + وكالات