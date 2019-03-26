مجلس النواب المصري: التعديلات الدستورية لن تمس "الباب الذهبي"

أكد رئيس مجلس النواب في مصر علي عبد العال، أن التعديلات الدستورية المطروحة لن تمس "الباب الذهبي" وهو باب الحقوق والحريات.

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وأضاف عبد العال في كلمته خلال لقائه نواب الوجه البحري، أن التعديلات المقترحة على مواد بالدستور تعالج نصوصا ثبت بالتجربة عدم مناسبتها لما نمر به من ظروف، مشيرا إلى أن مصر لا زالت في مرحلة انتقالية والمنطقة تشهد أحداثا مستمرة تغير وجهها.

وأشار إلى أن "تعديل الدستور هدفه التوافق مع الحركة السياسية التي تشبه بندول الساعة الذي يتحرك يمينا ويسارا مارا بمنطقة الوسط، وترتبط بالإنسان ككائن حي له لحظات انتصار وانكسار".

وتشمل بعض التعديلات الدستورية في مصر، إجراء بعض الإصلاحات في نظام اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام، ورئيس المحكمة الدستورية العليا.

المصدر: وسائل إعلام مصرية