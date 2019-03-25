أعلنت كندا، مساء اليوم الاثنين، رفضها دعم قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان، مؤكدة أن الهضبة أرض محتلة وفقا للقانون الدولي.

وقالت الخارجية الكندية في بيان صدر عنها بهذا الصدد: "إن كندا وبالتوافق مع القانون الدولي لا تعترف بالسيطرة الإسرائيلية الدائمة على مرتفعات الجولان. ولا يزال موقف كندا، الذي تتمسك به منذ زمن بعيد، دون تغيير".

وتابعت الوزارة: "إن ضم الأراضي باستخدام القوة أمر يحظره القانون الدولي. وأي إعلان عن تغيير أحادي الجانب للحدود يتناقض مع النظام الدولي القائم على القواعد".

وأشارت الوزارة مع ذلك إلى أن كندا "صديق ثابت لإسرائيل"، قائلة: "إننا نقف مع إسرائيل ونؤيد حقها بالعيش في السلام والأمن مع جيرانها".

وتعتبر كندا من أبرز حلفاء الولايات المتحدة والأقرب إليها جغرافيا، لكن العلاقات بين البلدين شهدت توترا ملحوظا في الآونة الأخيرة جراء خلافات عدة بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو.

ووقع ترامب، الاثنين، في البيت الأبيض، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على مرسوم ينص على اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، وذلك في إجراء يتناقض مع جميع القرارات الدولية حول هذه القضية.

وتحتل إسرائيل منذ حرب يونيو 1967 حوالي 1200 كيلومتر مربع من هضبة الجولان السورية، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، بينما لا يزال حوالي 510 كيلومترات مربعة تحت السيادة السورية.

وتعتبر الهضبة التي كانت قبل ذلك جزءا من محافظة القنيطرة السورية، حسب القانون الدولي، أرضا محتلة، ويسري عليها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 لعام 1967، الذي ينص على ضرورة انسحاب إسرائيل منها.

المصدر: RT