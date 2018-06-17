استطلاع: الأمريكيون يدعمون ترودو ضد ترامب

كشف استطلاع لمركز "Ipsos" لدراسات الرأي العام وموقع "Global News" أن معظم الأمريكيين يدعمون رئيس وزراء كندا، جاستين ترودو، مقابل رئيسهم، دونالد ترامب، في الخلافات التجارية الأخيرة.

وقال تقرير صدر عقب فرز نتائج الاستبيان،حول قضية الخلافات بين الولايات المتحدة وكندا بسبب الضرائب والرسوم المعلنة من طرف واشنطن، أن 57 بالمئة من الأمريكيين يؤيدون سياسة ترودو، مقابل دعم 37 بالمئة فقط لترامب، بينما امتنع 6 بالمئة عن الإجابة.

أما الكنديون فأيد 72 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع رئيس وزرائهم، فيما شاطر 14 بالمئة فقط موقف الرئيس الأمريكي.

كما اتفق مواطنو كلا الدولتين على أن التوتر الأخير بسبب الضرائب الأمريكية المفروضة مؤخرا على الصلب والألومنيوم والتهديدات الكندية بالرد الحاسم عليها تضر بالعلاقات بين البلدين.

وكشف التقرير الصادر في موقع "Global News" عن مشاركة 1001 مواطن كندي و1005 أمريكيين في الاستطلاع .

globalnews.ca

المصدر: Global News