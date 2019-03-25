غرفة العمليات المشتركة في غزة: كل الأهداف الإسرائيلية ستكون في مرمى المقاومة

أعلنت غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، أنها سترد على أي قصف إسرائيلي للقطاع بالقصف مباشرة.

وجاء في بيان صادر عن غرفة العمليات:" كل الأهداف الإسرائيلية ستكون بمرمى نيران المقاومة في حال نفذ الاحتلال غارات على غزة".

وأشارت الغرفة (التي تشكلت في يوليو 2017 بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة)، إلى أن الجانب المصري يبذل جهودا لاحتواء الموقف، مؤكدة أن "الاحتلال سيفاجأ برد شديد وبشكل جماعي في حال عدوانه على غزة".

وفي وقت سابق من اليوم، أغلق الجيش الإسرائيلي الطرقات المجاورة بالسياج الأمني على حدود قطاع غزة، ضمن إجراءت تدل على استعداده لشن هجوم على القطاع، وذلك بعد أن حملت السلطات الإسرائيلية حركة "حماس" الفلسطينية المسؤولية عن إطلاق صاروخ سقط شمال مدينة تل أبيب وسط إسرائيل، فجر اليوم، وخلف إصابات وأضرارا مادية.

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وفي حديث لوكالة "فرانس برس"، نفى مسؤول رفيع المستوى في "حماس" الحاكمة في قطاع غزة، ضلوع هذه الحركة أو أي فصيل فلسطيني آخر في إطلاق الصاروخ، مرجحا أن يكون إطلاقه قد تم عرضيا بسبب سوء الأحوال الجوية.

المصدر: معا