"حماس" تنفي مسؤوليتها عن إطلاق صاروخ أصاب منزلا شمال تل أبيب

نفت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الاثنين، ضلوعها في إطلاق صاروخ خلّف سبعة مصابين في إسرائيل، فجر اليوم، حسبما أفادت "فرانس برس" نقلا عن مسؤول في الحركة طلب عدم الكشف عن هويته.

وقال المسؤول ذاته إنه لا أحد في فصائل المقاومة الفلسطينية، بما فيها حماس، مهتم بإطلاق صواريخ من غزة "على العدو".

ورجح أن يكون إطلاق الصاروخ قد حدث صدفة بسبب سوء الظروف الجوية.

وأشار المسؤول إلى أن "حماس" وحليفتها حركة "الجهاد الإسلامي" أبلغتا الجانب المصري بأن لا صلة لهما بإطلاق الصاروخ، مؤكدا أن المصريين، الذين لعبوا تاريخيا دور الوساطة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، يجرون اتصالات مكثفة لتجنب الرد العسكري الإسرائيلي.

وحمل الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، "حماس" مسؤولية إطلاق الصاروخ، الذي أصاب منزلا شمال تل أبيب وخلف إصابات وأضرارا مادية، مشيرا إلى أن الصاروخ من إنتاج محلي لـ"حماس"، وأطلق من منطقة تابعة للحركة.

واستدعى الجيش، سابقا الاثنين، لواءين عسكريين ومقر قيادة فرقة عسكرية إلى حدود قطاع غزة، كما أنه أبلغ السلطات بمستوطنات غلاف غزة أنه قد يشن هجمات على القطاع، تؤدي إلى تغيير في التعليمات والإرشادات.

المصدر: أ ف ب