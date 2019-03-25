نتنياهو تزامنا مع قصف غزة: لن نتسامح مع الهجمات الصاروخية على اسرائيل

بالتزامن مع بدء الجيش الإسرائيلي شن غاراته على غزة، شدد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على أن الدولة العبرية لن تتسامح مع هجمات صاروخية على أراضيها من القطاع.

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وحمّل نتنياهو، ، خلال مؤتمر مشترك عقده في واشنطن مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين، حركة "حماس" المسؤولية عن إطلاق صاروخ أصاب صباح اليوم سبعة إسرائيليين في تل أبيب، قائلا: "عندي رسالة بسيطة إلى أعداء إسرائيل، ومفادها أننا سنقوم بكل ما يلزم للدفاع عن شعبنا ودولتنا".

وثمن نتنياهو علاقاته مع ترامب، مضيفا: "كان لدي العديد من الأصدقاء في المكتب البيضاوي، لكن لم يكن لدي صديق أفضل (من الرئيس الحالي).

من جانبه، أعرب ترامب عن دعمه للغارات الإسرائيلية الجديدة على قطاع غزة، مشددا على ضرورة "تعزيز أمن إسرائيل".

وأكد ترامب ضرورة أن تضم أي اتفاقية سلام في الشرق الأوسط حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وتابع الرئيس الأمريكي: "لا نريد أن نرى هجوما آخر مثل ما استهدف اليوم شمال تل أبيب"، مشيرا إلى أن العلاقات بين الدولتين "قوية".

وجاءت هذه التصريحات بعد دقائق من بدء الجيش الإسرائيلي شن غاراته على مواقع لحركة "حماس" في غزة، ردا على هجوم صباح اليوم.

ودفعت هذه التطورات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقطع زيارته إلى الولايات المتحدة ومن المتوقع أن يعود إلى بلاده في وقت لاحق من اليوم.

ورفضت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لـ"حماس"، الاتهامات الموجهة إلى الحركة بالوقوف وراء الهجوم الصاروخي.

المصدر: وكالات