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الجيش الإسرائيلي يشن غارات على قطاع غزة ردا على سقوط صاروخ على تل أبيب

أخبار العالم العربي

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أعلن الجيش الإسرائيلي عن بدئه بشن غارات على مواقع لحركة "حماس" في قطاع غزة ردا على سقوط صاروخ أطلق منه على تل أبيب في وقت سابق من اليوم.

وحذر المتحدث الناطق باللغة العربية باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي مواطني القطاع من الاقتراب من المباني والمواقع التابعة لـ"حماس" في كافة أرجاء القطاع.

وأكد مراسلنا في القطاع شن الطيران الإسرائيلي غارات على مدينة غزة ومناطق متفرقة في مختلف أرجاء القطاع.

من جانبها، رفعت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة،  ببيان تلقت RT نسخة منه، حالة الجهوزية والاستعداد في كافة المستشفيات ووحدات الإسعاف والطوارئ، داعية كافة المواطنين لاتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر.

وشن الجيش الإسرائيلي غارات على غزة عقب فتح الملاجئ للمستوطنين المقيمين في غلاف القطاع، وذلك على خلفية إصابة سبعة إسرائيلين إثر سقوط صاروخ أطلق من غزة على منزل في تل أبيب.

ودفعت هذه التطورات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقطع زيارته إلى الولايات المتحدة ومن المتوقع أن يعود إلى بلاده في وقت لاحق من اليوم.

ورفضت "كتائب القسام" الاتهامات الموجهة إلى "حماس" بالوقوف وراء الهجوم الصاروخي.

وجاءت هذه التطورات قبل أقل من شهر من موعد الانتخابات التي ستجري في إسرائيل الشهر القادم.

المصدر: RT

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