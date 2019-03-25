الجيش الإسرائيلي يشن غارات على قطاع غزة ردا على سقوط صاروخ على تل أبيب

أعلن الجيش الإسرائيلي عن بدئه بشن غارات على مواقع لحركة "حماس" في قطاع غزة ردا على سقوط صاروخ أطلق منه على تل أبيب في وقت سابق من اليوم.

وحذر المتحدث الناطق باللغة العربية باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي مواطني القطاع من الاقتراب من المباني والمواقع التابعة لـ"حماس" في كافة أرجاء القطاع.

وأكد مراسلنا في القطاع شن الطيران الإسرائيلي غارات على مدينة غزة ومناطق متفرقة في مختلف أرجاء القطاع.

#عاجل في هذه الساعة بدأ #جيش_الدفاع شن غارات على أهداف إرهابية تابعة لمنظمة #حماس الإرهابية في أرجاء قطاع #غزة.



بعكس حماس التي اختارت طريق الإرهاب بدلا من الطريق التي تخدم مواطني غزة، نحذر سكان القطاع من الاقتراب للمباني والمواقع الإرهابية في كافة انحاء القطاع #حماس_مسؤولةpic.twitter.com/YcoOgYzywK — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) 25 марта 2019 г.

We have just started striking Hamas targets throughout the Gaza Strip. — Israel Defense Forces (@IDF) 25 марта 2019 г.

من جانبها، رفعت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ببيان تلقت RT نسخة منه، حالة الجهوزية والاستعداد في كافة المستشفيات ووحدات الإسعاف والطوارئ، داعية كافة المواطنين لاتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر.

وشن الجيش الإسرائيلي غارات على غزة عقب فتح الملاجئ للمستوطنين المقيمين في غلاف القطاع، وذلك على خلفية إصابة سبعة إسرائيلين إثر سقوط صاروخ أطلق من غزة على منزل في تل أبيب.

Gaza under bombardment pic.twitter.com/3UzEjIm2VJ — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) March 25, 2019

ودفعت هذه التطورات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقطع زيارته إلى الولايات المتحدة ومن المتوقع أن يعود إلى بلاده في وقت لاحق من اليوم.

ورفضت "كتائب القسام" الاتهامات الموجهة إلى "حماس" بالوقوف وراء الهجوم الصاروخي.

وجاءت هذه التطورات قبل أقل من شهر من موعد الانتخابات التي ستجري في إسرائيل الشهر القادم.

المصدر: RT