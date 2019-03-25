تفاصيل تحطيم أغلى جهاز طبي في مصر!

أكد الأمين العام للمستشفيات التعليمية في مصر محمد فوزي، أن النيابة تقوم بمعاينة جهاز القسطرة في المعهد القومي للقلب الذي حطمه أهالي مريض توفي نتيجة حدوث مضاعفات.

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وأضاف فوزي أنه تم استدعاء الشركة المصنعة لإصلاحه، مشيرا إلى أن هناك خطة عمل بديلة لمتابعة العمل بوحدة القسطرة.

من جانبها، أمرت النيابة العامة بحبس المواطن المتسبب بتحطيم الجهاز الذي يعد أغلى جهاز طبي في البلاد، حيث يتجاوز سعره المليون دولار، وفقا لما قالته وسائل إعلام مصرية.

وقام المواطن البالغ من العمر 49 عاما، باقتحام المكان والقيام بأعمال بلطجة مع بعض الأشخاص يصل عددهم إلى حوالي 100 فرد بعد وفاة أحد أقاربهم بالمعهد، وعاثوا فسادا بغرفة القسطرة القلبية.

وتوصلت التحريات إلى أن شقيق المتهم فارق الحياة أثناء علاجه بالمعهد، مما أصابه بحالة هياج كسر خلالها الجهاز الطبي، وأحدث حالة من الذعر بين العاملين بالمعهد، واعتدى على عدد من الأطباء.

يذكر أن أطباء معهد القلب تداولوا صورا لتحطيم الجهاز الباهظ الثمن.

المصدر: وسائل إعلام مصرية