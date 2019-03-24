بالفيديو.. عائلة مريض مصري تحطم جهازا لقسطرة القلب باهظ الثمن بعد وفاته

أقدمت عائلة أحد المرضى في مصر على مهاجمة المعهد القومي للقلب وتحطيم جهاز قسطرة القلب بعد وفاة ابنهم في مستشفى المعهد أثناء إجراء عملية جراحية له.

وقال عميد المعهد محمد أسامة إن المريض جاء بحالة عالية الخطورة، وعائلته وقعت على إقرار بمسؤوليتهم بشأن إجراء قسطرة القلب، لكنه توفي أثناء العملية.

وأوضح أن أهل المريض قاموا بتحطيم الجهاز، وغرفة القسطرة بالكامل والتى تقدر قيمتها بـ 15 مليون جنيه مصري، بحجة وجود خطأ طبي أودى بحياة المريض.

وتم التحفظ على الأشخاص المعتدين على غرفة القسطرة بمعهد القلب، وتسليمهم للشرطة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم لإثارتهم الشغب داخل أروقة المعهد، وإتلاف المال العام.

المصدر: وكالات