الحوثي ردا على بومبيو: خوضوا حربكم المباشرة مع إيران

دعا رئيس اللجنة الثورية العليا لجماعة "أنصار الله" الحوثية، محمد علي الحوثي، الولايات المتحدة إلى خوض حرب مباشرة مع إيران، ردا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو.

وقال القيادي الحوثي، الذي يعد أيضا عضوا في المجلس السياسي الأعلى لجماعة "أنصار الله" بالعاصمة اليمنية صنعاء، في تغريدة على "تويتر": "اكتشف بومبيو وخارجيته بعد أربع سنوات من عدوانهم على اليمن أن الحرب بالوكالة وأن إيران تضرب بالصواريخ من اليمن حسب زعمه".

وتابع الحوثي: "أقول لهم أوقفوا عدوانكم وجرائمكم وحصاركم عن اليمن لينتهي إشكال الدفاع العسكري اليمني وتنتهي المبررات التي تدعونها واذهبوا خوضوا حربكم المباشرة مع إيران إن كنتم صادقين".

وقال بومبيو، في مقابلة لقناة "Sky News" نشرت السبت، إن "إيران تستخدم الحوثيين كقوات لها بالوكالة (في اليمن)"، و"تطلق صواريخ إلى داخل السعودية، وتعرض للخطر حياة السعوديين بل كل من يسافر إلى المملكة، من رجال أعمال لبنانيين أو أمريكيين أو أوروبيين وكل من يقومون بزيارات إلى الرياض".

وأضاف بومبيو أن الإدارة الأمريكية تدرس حاليا من يمكن أن تستهدفهم من الحوثيين من خلال العقوبات وعبر إدراجهم في قائمة الإرهاب.

المصدر: RT