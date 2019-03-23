اعتبر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن حياة كل من يزور الرياض في خطر بسبب قائد "فيلق القدس" الإيراني، قاسم سليماني، والمرشد الأعلى للثورة الإيرانية، آية الله علي خامنئي.

وقال بومبيو، في مقابلة مع قناة "Sky News" أجريت خلال زيارته إلى لبنان ونشر نصها اليوم السبت على موقع الخارجية الأمريكية: "إيران تستخدم الحوثيين كقوات لها بالوكالة (في اليمن). وإيران تطلق صواريخ إلى داخل السعودية، وتعرض للخطر حياة السعوديين بل كل من يسافر إلى المملكة، من رجال أعمال لبنانيين أو أمريكيين أو أوروبيين وكل من يقومون بزيارات إلى الرياض".

وتابع بومبيو: "كلهم في خطر بسبب التهديد من قبل آية الله (خامنئي) وقاسم سليماني. وهذا الأمر غير مقبول ونعتزم استخدام كل آلية متوفرة لدينا لتحقيق النتيجة التي يريدها الشعب اليمني وستواصل شعوب المنطقة المطالبة بها".

وأضاف بومبيو أن الإدارة الأمريكية تدرس حاليا من يمكن أن تستهدفهم من الحوثيين من خلال العقوبات وعبر إدراجهم في قائمة الإرهاب.

وسبق أن أعلنت السعودية أنها تعرضت لعشرات الهجمات بصواريخ أطلقها الحوثيون وحصلوا عليها من إيران، وتم اعتراض بعضها في سماء عاصمة المملكة الرياض.

ويمر اليمن منذ العام 2014 بنزاع مسلح بين الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء من جهة والحكومة المعترف بها دوليا والمدعومة منذ مارس 2015 من قبل التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة أخرى، وأسفرت الأعمال القتالية في البلاد عن نشوب أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ في العالم.

وتتهم السعودية والولايات المتحدة وكذلك إسرائيل السلطات الإيرانية بأنها أكبر داعم للإرهاب في المنطقة وبالسعي لزعزعة الاستقرار فيها.

المصدر: RT