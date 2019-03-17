البحرية المصرية تنقذ سائحين فرنسيين
onaeg.com
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نقل مراسلنا عن المتحدث باسم الجيش المصري أن قوات البحرية نجحت في إنقاذ سائحين فرنسيين في البحر الأحمر بعد تعرض المنطقة لسوء الأحوال الجومائية.
وأكد المتحدث أن القوات البحرية تلقت إشارة استغاثة من لنش شراعي فرنسي جنوبي البحر الأحمر يتعرض للغرق نظرا لسوء الأحوال الجومائية، حيث وصلت سرعة الرياح إلى (40) عقدة.
The Egyptian Navy, today. pic.twitter.com/htdyjxxlrw— Naval Analyses (@D__Mitch) 22 декабря 2018 г.
وعلى إثر الإشارة، تحركت وحدة من القوات البحرية المصرية إلى موقع البلاغ، حيث نجحت في إنقاذ سائحين فرنسيين بعد لنشهما عند شعب فنديرة جنوب برنيس بالبحر الأحمر، وتم نقلهما لأحد الموانئ وتقديم جميع الإسعافات المطلوبة لهما.
المصدر: RT
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