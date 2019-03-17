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إسرائيل: الظروف أصبحت ملائمة لاحتفاظنا بالجولان

أخبار العالم العربي

إسرائيل: الظروف أصبحت ملائمة لاحتفاظنا بالجولان
Reuters Ammar Awad
هضبة الجولان المحتل - أرشيف
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اعتبر سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، أن الظروف أصبحت ملائمة لبقاء هضبة الجولان السورية المحتلة تحت السيادة الإسرائيلية.

وقال دانون لإذاعة الجيش الإسرائيلي: "ما جاء في التقرير الذي نشرته وزارة الخارجية الأمريكية بشأن أوضاع حقوق الإنسان في أنحاء العالم، يثبت أن هناك توجها إيجابيا حيال هذه المسألة من طرف الإدارة الأمريكية الحالية".

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وكانت واشنطن قد أسقطت في تقريرها السنوي الراصد لممارسة حقوق الإنسان حول العالم، صفة الاحتلال عن الوجود الإسرائيلي على أراضي الجولان، وقطاع غزة والضفة الغربية.

ويحتل الجيش الإسرائيلي الجولان السوري منذ عام 1967، ودعت إسرائيل واشنطن مرارا للاعتراف بالجولان جزءا من أراضيها.

المصدر: RT

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