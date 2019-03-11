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السناتور الأمريكي غراهام: سأقنع ترامب بأن الجولان جزء من إسرائيل

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السناتور الأمريكي غراهام: سأقنع ترامب بأن الجولان جزء من إسرائيل
Reuters RONEN ZVULUN
السناتور ليندسي غراهام خلال جولته في الجولان
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أعلن السناتور الأمريكي ليندسي غراهام أنه سيبذل جهودا لإقناع الرئيس دونالد ترامب بالاعتراف بأن هضبة الجولان جزء من الأراضي الإسرائيلية.

وقال غراهام للصحفيين خلال جولته في مرتفعات الجولان المحتلة من قبل إسرائيل، اليوم الاثنين: "لا يمكنني أن أتصور كيف يمكن لدولة إسرائيل أن تتخلى عن الجولان الآن أو في أي وقت في المستقبل".

واعتبر السناتور أنه "من المستحيل أن تسلمها إسرائيل لأحد في ظل التهديدات التي تواجهها".

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "الجولان كانت دائما جزءا من إسرائيل منذ الأيام الأولى من تاريخنا، وكانت جزءا من دولة إسرائيل منذ عام 1967"، مضيفا أن الجولان "يجب أن تبقى جزءا من إسرائيل إلى الأبد".

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وقام السناتور الأمريكي اليوم وأمس الأحد بجولتين على الحدود الإسرائيلية مع غزة في الجنوب وفي منطقة الجولان المحتلة في الشمال، والتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقياديين في الجيش.

وكانت إسرائيل التي تحتل الجولان السوري منذ عام 1967، قد دعت الولايات المتحدة للاعتراف بالجولان جزءا من إسرائيل.

المصدر: رويترز، i24NEWS

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