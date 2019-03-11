السناتور الأمريكي غراهام: سأقنع ترامب بأن الجولان جزء من إسرائيل

أعلن السناتور الأمريكي ليندسي غراهام أنه سيبذل جهودا لإقناع الرئيس دونالد ترامب بالاعتراف بأن هضبة الجولان جزء من الأراضي الإسرائيلية.

وقال غراهام للصحفيين خلال جولته في مرتفعات الجولان المحتلة من قبل إسرائيل، اليوم الاثنين: "لا يمكنني أن أتصور كيف يمكن لدولة إسرائيل أن تتخلى عن الجولان الآن أو في أي وقت في المستقبل".

With @LindseyGrahamSC and @IsraeliPM today on the #Golan Heights at the Syrian border. Compelling evidence presented of the critical strategic importance of Israeli control of this territory. Senator Graham spoke movingly and with great moral clarity on this subject. pic.twitter.com/2CPS6OmnCt — David M. Friedman (@USAmbIsrael) March 11, 2019

واعتبر السناتور أنه "من المستحيل أن تسلمها إسرائيل لأحد في ظل التهديدات التي تواجهها".

'The Golan is part of #Israel; the Golan must stay part of Israel,' said Prime Minister @netanyahu.



'What's best for America is for a safe, secure and prosperous #Israel,' said @LindseyGrahamSC: pic.twitter.com/q76mGgSYYB — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) March 11, 2019

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "الجولان كانت دائما جزءا من إسرائيل منذ الأيام الأولى من تاريخنا، وكانت جزءا من دولة إسرائيل منذ عام 1967"، مضيفا أن الجولان "يجب أن تبقى جزءا من إسرائيل إلى الأبد".

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وقام السناتور الأمريكي اليوم وأمس الأحد بجولتين على الحدود الإسرائيلية مع غزة في الجنوب وفي منطقة الجولان المحتلة في الشمال، والتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقياديين في الجيش.

وكانت إسرائيل التي تحتل الجولان السوري منذ عام 1967، قد دعت الولايات المتحدة للاعتراف بالجولان جزءا من إسرائيل.

المصدر: رويترز، i24NEWS