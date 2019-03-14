سلاف فواخرجي: تعرضت لمحاولة اغتيال في السودان

كشفت الفنانة السورية سلاف فواخرجى، عن محاولة لاغتيالها في أحد المهرجانات الشبابية بالسودان، موضحة أن رجال الأمن أحبطوا المخطط وقاموا بالقبض على المتهمين.

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وأضافت الفنانة السورية، خلال حوارها ببرنامج "حفلة11"، عبر فضائية "ON E"، أن أحد السوريين المعارضين الذين تواجدوا في السودان هو الذي أبلغ رجال الأمن عن محاولة الاغتيال، عندما عرف أنهم سيستهدفونني، وتابعت:" لم أتعرض إلى أذى مطلقا ..وحاولت معرفة اسم الشخص السوري الذى أنقذ حياتي، ولكن كان هناك تحفظ على اسمه ولكنني أرسلت له برقية شكر".

وكشفت الفنانة السورية، عن العلاقة الجيدة التي جمعتها بالخادمة التي استمرت معها لمدة 12 عام، متابعة: " أصبحت فرد من العائلة، ومع بداية الأزمة السورية لعب بعض الناس بعقلها وخططت لخطف أولادي."

المصدر: يوتيوب