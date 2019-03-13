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جرحى بإطلاق قذائف صاروخية في حفل زفاف ببنغازي

أخبار العالم العربي

جرحى بإطلاق قذائف صاروخية في حفل زفاف ببنغازي
Reuters Esam Omran Al-Fetori
مبنى في بنغازي، ليبيا، 21 فبراير 2019
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استقبل مستشفى الجلاء في مدينة بنغازي الليبية، مساء أمس الثلاثاء، 6 جرحى أصيبوا جراء سقوط قذيفتين صاروخيتين بمنطقة السلماني.

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وقالت مديرية الأمن بالمدينة إن القذائف التي سقطت أطلقت في مناسبة اجتماعية "عرس" في محيط المنطقة وجاري التحقق من مصدرها.

وشهدت مدينة بنغازي خلال الفترة الأخير جرائم جنائية وعمليات سطو مسلح، خاصة في أحياء شرق بنغازي، بينها الاعتداء على العمالة الوافدة، واقتحام المحال التجارية بقوة السلاح من قبل الخارجين عن القانون، في ظل وجود الأسلحة في كل مكان وسهولة الحصول عليها.

المصدر: RT

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