تركيا: نبحث مع روسيا تسيير دوريات مشتركة في منطقة تل رفعت السورية

أعلنت وزرارة الدفاع التركية أن أنقرة تبحث مع موسكو تسيير دوريات مشتركة في مدينة تل رفعت بمحافظة حلب السورية، بالتزامن مع استمرار التحضيرات لعملية عسكرية في منطقة شرق الفرات.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية عن الوزارة، اليوم الثلاثاء، أن تركيا تجري، في إطار التحضيرات "لعملية ضد الإرهابيين" في مناطق سوريا شرقي نهر الفرات، محادثات ثنائية مع كل من الولايات المتحدة وروسيا وتنسق أعمالها معهما".

وأشارت وزارة الدفاع التركية إلى أن المحادثات حول سوريا تجري بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى من البلاد.

وأفادت الوزارة بأن تركيا تواصل التنسيق مع روسيا بتسيير دوريات مشتركة في شمال شرق سوريا بهدف منع الهجمات وعمليات القصف من منطقة مدينة تل رفعت.

وقالت الوزارة: "لا يتخلى الإرهابيون عن محاولات زعزعة استقرار الأوضاع في منطقة تنفيذ عملية غصن الزيتون بمدينة عفرين السورية، حيث تمت حتى هذا اليوم تصفية 4609 من المسلحين. وعمليات القصف لمواقع القوات المسلحة التركية في عفرين من أراضي تل رفعت لا تزال مستمرة، ويشن الجيش التركي ضربات جوابية على أهداف الإرهابيين".

من جانب آخر، أكدت الوزارة في بيانها مواصلة العمل على تطبيق اتفاق سوتشي حول محافظة إدلب السورية "بنجاح" بالتنسيق مع روسيا "رغم الاستفزازات".

المصدر: الأناضول