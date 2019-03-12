"قسد" تعلن مقتل 38 مسلحا من تنظيم "داعش" في الباغوز بدير الزور

أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية"، اليوم الثلاثاء، مقتل 38 مسلحا من تنظيم "داعش" في هجوم تدعمه الولايات المتحدة ضد آخر جيب للتنظيم بشرق سوريا بعد قصف شديد للمنطقة.

وغرد مصطفى بالي رئيس المكتب الإعلامي للقوات على "تويتر قائلا :" إن 3 من مقاتلي "قوات سوريا الديمقراطية" لقوا مصرعهم وأُصيب 10 آخرون.

وأوضح المتحدث أن حملة قواته المدعومة من الولايات المتحدة على آخر معاقل تنظيم "داعش" في شرق سوريا "منتهية أو بحكم المنتهية".

وقال كينو جابرييل إن "عملية الباغوز منتهية أو بحكم المنتهية ولكنها تحتاج إلى قليل من الوقت من أجل إنهائها عمليا على الأرض".

المصدر: رويترز