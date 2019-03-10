بالفيديو.. معارك شرسة في الباغوز بين "داعش" وقوات سوريا الديمقراطية بدعم من التحالف

شهدت بلدة الباغوز شرق محافظة دير الزور شرق سوريا، الأحد، قتالا عنيفا ومعارك شرسة بين عناصر تنظيم "داعش" و"قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة بقوات التحالف الدولي.

وقالت "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من الولايات المتحدة، اليوم، إن مهلة "استسلام" مقاتلي تنظيم "داعش" في الباغوز قد انتهت.

وقال مدير المركز الإعلامي لـ"قوات سوريا الديمقراطية"، مصطفى بالي، في تغريدة على "تويتر" إن "مهلة استسلام "داعش" قد انتهت.. قواتنا تلقت الأوامر بالتحرك العسكري للقضاء على ما تبقى من إرهابيين في الباغوز".

وأطلقت "قسد" الهجوم ضد الجيب الأخير للتنظيم، بعد إجلاء آلاف الأشخاص منذ مطلع الأسبوع.

عاجل

- قواتنا بدأت التحرك عسكريا بالفعل ٦ مساء

- الطائرات استهدفت مخازن أسلحة للإرهابيين

- الاشتباكات المباشرة عنيفة في محيط المخيم.

حتى الآن لا شهداء و لا جرحى في صفوف قواتنا — Mustafa Bali (@mustefabali) 10 марта 2019 г.

المصدر: RT