التحالف الدولي ينفي صحة التقارير عن سقوط ضحايا مدنيين في الباغوز

نفى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة صحة المعلومات عن سقوط ضحايا مدنيين جراء غارة طيرانه على بلدة الباغوز السورية.

وقال المتحدث باسم التحالف شون رايان في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم الاثنين، إن "التحالف لا يرى أي دليل على سقوط ضحايا وسط المدنيين. ونحن نأخذ على محمل الجد كافة الأنباء عن القتلى المدنيين".

وأضاف أن التحالف "يتخذ إجراءات في غاية الجدية لتفادي سقوط ضحايا وسط المدنيين".

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وكانت وكالة "سانا" الرسمية السورية قد أفادت نقلا عن شهود عيان، بأن غارة للتحالف على الباغوز في الصباح الباكر من اليوم الاثنين أسفرت عن مقتل أكثر من 50 شخصا، غالبيتهم من النساء والأطفال.

وتعتبر بلدة الباغوز آخر جيوب تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا، وهي تشهد معارك ضارية بين التنظيم و"قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من قبل التحالف الدولي.

المصدر: نوفوستي