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اليابان توجه دعوة للرئيس المصري للمشاركة في قمة مجموعة العشرين

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اليابان توجه دعوة للرئيس المصري للمشاركة في قمة مجموعة العشرين
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وجه السفير الياباني لدى القاهرة، ممثلا عن حكومته، دعوة من رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمشاركة في القمة الاقتصادية المقبلة لمجموعة العشرين G20.

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ووفقا للمتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، تتولى اليابان رئاسة القمة حاليا والمنتظر عقدها بمدينة أوساكا اليابانية خلال العام الجاري.

وأوضح أن الدعوة وجهت استنادا لمكانة مصر في إفريقيا، ورئاستها للاتحاد الإفريقي، ولعرض تجربة مصر التنموية الواعدة للإصلاح الاقتصادي الشامل، ورؤيتها لسبل تعزيز الجهود الدولية لدفع مساعي التنمية في القارة الإفريقية.

المصدر: RT

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