الجيش الإسرائيلي يوجه رسالة للمطربة اللبنانية هيفاء وهبي

وجه الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، رسالة إلى الفنانة والمطربة اللبنانية، هيفاء وهبي، سخر فيها من موقفها من "حزب الله" وأمينه العام، حسن نصر الله.

وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، مخاطبا المطربة اللبنانية بمناسبة عيد ميلادها الـ43، الذي يوافق 10 مارس: "مبروك هيفا وهبي كل عام، وأنت بألف خير. أنت معروفة بدعمك ل‍حزب الله، بس طبعا لنصر الله ما في مصاري ليجبلها هدية بعيد ميلادك".

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي: "بعد خطاب نصر الله الأخير، شو رأيك أنت تتبرعيلو يا هيفا؟".

مبروك #هيفا_وهبي كل عام وانت بألف خير @HaifaWehbe. إنت معروفة بدعمك ل #حزب_الله بس طبعًا لنصرالله ما في مصاري ليجبلها هدية بعيد ميلادك.

بعد خطاب #نصرالله الأخير، شو رايك انت تتبرعيلو يا هيفا؟ https://t.co/oqT3iZ5R5k — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 10, 2019

ومنذ العام 2013 نشرت وسائل إعلام عدة أنباء قالت فيها إن وهبي تزوجت من الأمين العام لـ"حزب الله" عندما كانت مراهقة، لكنها نفت قطعيا هذه التقارير واصفة إياها بالشائعات، فيما أشارت إلى أنها تعتبر نصر الله "شخصا محترما وحكيما".

وقالت المطربة اللبنانية آنذاك إن نصر الله شخص خفق له قلبها عندما رأته "لكن ليس كحبيب أو زوج".

ومؤخرا دعا نصر الله، في خطاب ألقاه الجمعة الماضي بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ30 لتأسيس "هيئة دعم المقاومة"، أنصارها إلى التبرع بالمال لصالحها، وقال خلال الحفل "بدأنا معركة مكافحة الفساد عبر فتح ملفين وهناك ملفات أخرى مقبلة، ولبنان أمام مفصل وجودي، ويجب العمل لتجنيب توجه لبنان نحو الإفلاس والانهيار المالي والاقتصادي".

المصدر: RT