أردوغان يوجه رسالة للأكراد في سوريا والعراق

وجه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، رسالة للأكراد داخل بلاده وفي دول الجوار، أصر فيها على أن تركيا تنفذ عملياتها في سوريا والعراق من أجل حمايتهم من "مخططات الإمبرياليين".

وقال أردوغان، في كلمة ألقاها اليوم السبت أمام تجمع انتخابي لـ"حزب العدالة والتنمية" بولاية ديار بكر جنوب شرق البلاد: "تكافح تركيا في سوريا والعراق وغيرهما كي لا يكون إخوتنا الأكراد أدوات في مخططات الإمبرياليين".

واعتبر أردوغان، حسبما نقلته وكالة "الأناضول" الرسمية: "أن أنقرة أنجزت أعمالا بمثابة ثورة لحماية حقوق وثقافة وكرامة إخواننا الأكراد في تركيا".

وشدد الرئيس التركي على أن الأمر الوحيد الذي تحتاج إليه ديار بكر هو التخلص من منظمة "حزب العمال الكردستاني".

وتعتبر تركيا "حزب العمال الكردستاني" تنظيما إرهابيا وتحاربه داخل البلاد وفي دول الجوار على مدار 3 عقود.

ومنذ العام 2016 نفذت القوات التركية في سوريا بالتعاون مع حلفائها من "الجيش السوري الحر" عمليتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون" ضد كل من "داعش" و"وحدات حماية الشعب" الكردية، الهيكل العسكري لـ"قوات سوريا الديمقراطية" المتحالفة مع واشنطن والتي تصفها بحليف "حزب العمال الكردستاني"، وسيطرت على أراض واسعة من البلاد، فيما هددت مرارا بإطلاق حملة ثالثة حال عدم إزالة الولايات المتحدة خطر "الإرهابيين الأكراد" من باقي المناطق القريبة من حدود تركيا.

وفي العراق أطلقت تركيا في 10 مارس 2018 عملية عسكرية في شمال البلاد تهدف إلى تدمير معسكرات "حزب العمال الكردستاني" وأدخلت وحدات من قواتها البرية إلى هذه الأراضي تعمل بالتزامن مع غارات جوية يشنها الطيران الحربي التركي منذ سنوات.

المصدر: الأناضول + وكالات