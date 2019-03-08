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"قسد" تستعد لاستئناف هجومها على آخر جيب لـ"داعش" شرق الفرات

أخبار العالم العربي

Reuters Rodi Said
أحد عناصر "قوات سوريا الديمقراطية"
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أعلن متحدث باسم "قوات سوريا الديمقراطية" أنها ستستأنف الهجوم على بلدة الباغوز، آخر جيب لتنظيم "داعش" في شرق البلاد، حتى لو لم يخرج منها المدنيون والمسلحون بحلول ظهر السبت.

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وذكر مصطفى بالي، المتحدث باسم "قوات سوريا الديمقراطية" ("قسد") ذات الغالبية الكردية والمدعومة من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، أنه لم يخرج أحد من آخر جيب لـ"داعش" منذ أمس الخميس.

وشنت "قسد" الشهر الماضي هجوما من أجل تطهير ما تبقى من "الخلافة الإسلامية" في الأراضي السورية، لكن أعلنت لاحقا وقف الاشتباك المباشر مؤقتا بهدف للسماح للمدنيين بمغادرة منطقة القتال.

وخرج من الباغوز آلاف المدنيين والمسلحين خلال الأيام الماضية، وكان المقاتلون الأكراد قد سلموا مجموعتين من الأسرى "الدواعش" إلى السلطات العراقية.

المصدر: رويترز

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