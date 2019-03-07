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400 "داعشي" يسلمون أنفسهم لـ"قسد" شرق ديرالزور (صور)

أخبار العالم العربي

400
Reuters Rodi Said
عناصر من قوات سوريا الديمقراطية
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أفاد مراسلنا بأن 400 عنصر من تنظيم "داعش" سلموا أنفسهم، اليوم الخميس، لـ"قوات سوريا الديمقراطية" في منطقة الباغوز شرق ديرالزور.

وتأمل "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من الولايات المتحدة في استكمال إجلاء المدنيين الراغبين في مغادرة آخر جيب لتنظيم "داعش" في شرق سوريا اليوم الخميس.

وقالت إنها تريد التأكد من أن جميع المدنيين غادروا جيب الباغوز المحاصر قبل بدء الهجوم النهائي.

والباغوز هو آخر منطقة مأهولة تسيطر عليها التنظيم، الذي كان يحتل في وقت سابق مساحات واسعة من الأراضي في العراق وسوريا.

RT

RT
RT
RT
RT

المصدر: RT + رويترز

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