"قسد" تتقدم كيلومترا واحدا في بلدة الباغوز

أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من التحالف الدولي، والتي تخوض عملية عسكرية لطرد مسلحي "داعش"، تقدمها كيلومترا واحدا في بلدة الباغوز آخر جيب يوجد فيه التنظيم شرقي سوريا.

ونقلت وكالة أنباء "هاوار" الكردية عن مدير المركز الإعلامي لـ"قسد" مصطفى بالي قوله، إن "المعارك القوية لا زالت مستمرة منذ ليلة أمس في الباغوز، بين المقاتلين ومرتزقة داعش".

وأضاف: "المقاتلون في تقدم مستمر، حيث تمكنوا حتى الآن من تحرير 6 نقاط كان يتمركز فيها مرتزقة داعش"، مشيرا إلى أنه خلال المعارك الدائرة قتل عدد من عناصر داعش، كما أصيب 3 من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية بجروح.

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وأطلقت "قوات سوريا الديمقراطية" مساء أمس الجمعة المرحلة النهائية من "معركة دحر الإرهاب" لتحرير ما تبقى من قرية الباغوز.

والباغوز، آخر منطقة مأهولة لا تزال تحت سيطرة مسلحي التنظيم، بعد أن تمكنت مجموعات عسكرية مختلفة الانتماءات من طردهم من الأراضي التي كانوا يسيطرون عليها.

المصدر: وكالة "هاوار"