الخارجية الروسية تتحدث عن العقبة الأساسية أمام عودة سوريا إلى الجامعة العربية

اتهمت الخارجية الروسية دول الغرب بعرقلة عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، معتبرة أن هذا الأمر يمثل عقبة أساسية أمام هذه العملية.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الخميس: "العقبة تكمن في محاولة شركائنا الغربيين، الذين يشكلون ويقودون تحالفا مناسبا، منع ما سيصبح عبارة جديدة لفشل سياساتهم في المنطقة، أي عودة دمشق إلى جامعة الدول العربية".

وشددت زاخاروفا على أن "لا أحد يرى أي عراقيل أخرى" في سبيل عودة سوريا إلى الجامعة العربية.

وأوضحت أن تطبيع علاقات الدول العربية مع السلطات السورية "يجري لتوه على قدم وساق"، مشيرة إلى أن هذا الأمر يقوض مفاهيم الغرب القائلة إن "تغيير النظام فقط سيتيح للبلاد إمكانية التطور داخل حدودها وخارجها".

ولفتت زاخاروفا إلى أن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية ستنتج انعكاسات إيجابية لها ولدول جوارها، مبينة أن هذه المنظمة معنية بإدارة الأوضاع في المنطقة ولا تستطيع أن تعمل بشكل متناغم في حال عدم وجود دولة تمثل "لوحة كاملة من المشاكل والآفاق" بين أعضائها.

وسبق أن أكدت الرئاسة التونسية أن قمة الجامعة العربية التي ستستضيفها تونس يوم 31 مارس الجاري ستبحث مسألة عودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة والمنظمة "ستتخذ قرارها" بهذا الشأن.

ومنذ أواسط شهر ديسمبر 2018 اتخذت دول عربية خطوات لتطبيع العلاقات مع السلطات السورية بقيادة الرئيس، بشار الأسد، تزامنا مع تعالي الأصوات الداعية لإعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية، المنظمة التي حرمت الحكومة السورية من عضويتها عام 2011 بعد نشوب الأزمة العسكرية السياسية التي لا تزال مستمرة حتى الآن.

ومن أبرز هذه التطورات زيارة الرئيس السوداني عمر البشير (أول زعيم عربي إلى العاصمة السورية منذ 2011)، دمشق ولقائه نظيره الرئيس بشار الأسد، وإعلان الإمارات والبحرين عودة العمل في سفارتيهما لدى سوريا، مع كشف دول أخرى بينها الأردن والعراق عن جهودها لإعادة سوريا إلى الجامعة العربية، الأمر الذي عارضته بشدة قطر التي تمر بأزمة سياسية حادة مع السعودية وحلفائها.

المصدر: وكالات