"منتقم" أمريكي يجوب أجواء سوريا سرا

أفادت صحيفة "The Drive " الأمريكية بأن الاستخبارات الأمريكية أرسلت سرا إلى سوريا بضعة درونات شبح من طراز "Q-11 Avenger " - Predator (المنتقم).

إقرأ المزيد

وقالت الصحيفة، إن تلك الدرونات تعمل في الشرق الوسط وبصورة خاصة في سوريا تحت ستار إحدى الوكالات الحكومية الأمريكية.

وأضافت أن طائرات الشبح من دون طيار يمكن أن تنفذ مهام الاستطلاع والضرب في مناطق تحميها وسائل الدفاع الجوي السورية والروسية.

يذكر أن سرعة درون General Atomics Q-11 Avenger تبلغ 640 كيلومترا في الساعة، ويحلق على ارتفاع 18 كيلومترا، ويستطيع البقاء في الجو لمدة 18 ساعة.

ويحمل الدرون حاويات بمختلف أنواعها يمكن أن تتضمن بصورة خاصة كاميرات التوجيه " ALERT " ورادار " Lynx ". كما يمكن أن تحتوي تلك الحاويات على قنابل موجهة بالليزر.

المصدر: لينتا. رو