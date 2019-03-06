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قائمة "أزرق أبيض" المنافسة لحزب نتنياهو تعلن برنامجها الانتخابي

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AFP JACK GUEZ, Thomas COEX
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أعلنت قائمة "أزرق أبيض" الإسرائيلية برنامج عملها الانتخابي، حيث أكدت فيه أنه "لن يكون هناك انسحاب إسرائيلي أحادي الجانب مرة أخرى" من أراض فلسطينية، على غرار عام 2005.

وقالت القائمة أيضا إن أي "عملية سلمية تاريخية" مع الفلسطينيين، ستكون مرهونة بالمصادقة عليها من خلال استفتاء شعبي، حسبما ذكر موقع i24news الإسرائيلي.

وفقا للبرنامج، فإن القائمة ستعمل على تعزيز الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية، والحفاظ على "القدس الموحدة، كعاصمة أبدية"، ويشير مصطلح "القدس الموحدة"، إلى القدس الغربية، والشرقية المحتلة عام 1967، والتي يتطلع الفلسطينيون إلى أن تكون عاصمة دولتهم المنشودة.

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وزار قادة القائمة الثلاثاء مرتفعات الجولان، مؤكدين أن إسرائيل "لن تتنازل عنها ولن تسمح لإيران بالتموضع قرب الحدود الإسرائيلية".

و"أزرق أبيض" تحالف بين حزب "حوسين ليسرائيل" بزعامة قائد هيئة الأركان السابق بيني غانتس، وحزب "تيلم" بزعامة قائد هيئة الأركان ووزير الأمن الأسبق موشيه يعلون، وحزب "يش عتيد" بزعامة يائير لبيد. ويعتبر قائد هيئة الأركان الأسبق غابي أشكنازي من أقطاب القائمة.

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وتنتمي هذه القائمة، التي تشارك لأول مرة في انتخابات الكنيست المزمعة في التاسع من إبريل المقبل، إلى تيار الوسط الإسرائيلي، علما أن استطلاعات الرأي، تمنحها أكثر من 30 مقعدا من أصل 120 في البرلمان، وهو ما يُعتبر تهديدا لحكم اليمين.

المصدر: i24news

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