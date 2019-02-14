كبير مساعدي الرئيس الأمريكي: سنقدم "صفقة القرن" بعد الانتخابات الإسرائيلية

صرح جاريد كوشير، كبير مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن واشنطن ستكشف عن خطتها للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل المعروفة بـ"صفقة القرن" بعد الانتخابات الإسرائيلية في أبريل.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن كوشنر قوله في جلسة مغلقة مساء الأربعاء مع وزراء خارجية مشاركين في مؤتمر "الأمن والسلام في الشرق الأوسط" في وارسو: "سنقدم خطة السلام بعد انتخابات 9 أبريل في إسرائيل".

وأضاف: "سيتعين على الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي تقديم التنازلات".

وأعلن البيت الأبيض أن كوشنر رئيس الطاقم الأمريكي الذي يبلور خطة السلام، سيطلع وزراء خارجية الدول المشاركة في مؤتمر وارسو على سير إعداد الخطة.

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وهذه هي المرة الأولى التي يحدد فيها مسؤول أمريكي رفيع المستوى موعدا زمنيا لإطلاق الصفقة.

وأعلنت القيادة الفلسطينية رفضها المسبق لخطة السلام الأمريكية، بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب أنها ستسقط موضوع القدس عن طاولة المفاوضات.

وأوقفت القيادة الفلسطينية اتصالاتها مع الإدارة الأمريكية بعد إعلان ترامب في السادس من ديسمبر 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها.

المصدر: الأناضول