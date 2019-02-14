 
مباشر
عاجل
البرلمان المصري يوافق مبدئياً على تعديل الدستور

كبير مساعدي الرئيس الأمريكي: سنقدم "صفقة القرن" بعد الانتخابات الإسرائيلية

أخبار العالم العربي

كبير مساعدي الرئيس الأمريكي: سنقدم
AFP WIN MCNAMEE GETTY IMAGES NORTH AMERICA
جاريد كوشنر، كبير مساعدي الرئيس الأمريكي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lghf

صرح جاريد كوشير، كبير مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن واشنطن ستكشف عن خطتها للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل المعروفة بـ"صفقة القرن" بعد الانتخابات الإسرائيلية في أبريل.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن كوشنر قوله في جلسة مغلقة مساء الأربعاء مع وزراء خارجية مشاركين في مؤتمر "الأمن والسلام في الشرق الأوسط" في وارسو: "سنقدم خطة السلام بعد انتخابات 9 أبريل في إسرائيل".

وأضاف: "سيتعين على الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي تقديم التنازلات".

وأعلن البيت الأبيض أن كوشنر رئيس الطاقم الأمريكي الذي يبلور خطة السلام، سيطلع وزراء خارجية الدول المشاركة في مؤتمر وارسو على سير إعداد الخطة.

إقرأ المزيد
دونالد ترامب وجاريد كوشنر
مسؤولون أمريكيون: صفقة القرن جاهزة وترامب معجب بها

وهذه هي المرة الأولى التي يحدد فيها مسؤول أمريكي رفيع المستوى موعدا زمنيا لإطلاق الصفقة.

وأعلنت القيادة الفلسطينية رفضها المسبق لخطة السلام الأمريكية، بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب أنها ستسقط موضوع القدس عن طاولة المفاوضات.

وأوقفت القيادة الفلسطينية اتصالاتها مع الإدارة الأمريكية بعد إعلان ترامب في السادس من ديسمبر 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها.

 المصدر: الأناضول

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بالفيديو.. فندق "الكبسولات" في موسكو